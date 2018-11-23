СМИ: В Новосибирске испытали тяжелый стелс-беспилотник «Охотник»

Новосибирск, , 20:26 — REGNUM Перспективный российский тяжелый стелс-беспилотник «Охотник» на испытаниях в Новосибирске разогнался на взлетно-посадочной полосе до скорости 200 км/ч, сообщает 23 ноября ТАСС со ссылкой на неназванный источник в авиастроительной сфере.

По информации агентства, целью проведенного эксперимента была первая отработка автономного руления, набора скорости и остановки в финишной части взлетно-посадочной полосы.

Тестирование проводилось на взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода и его результаты признаны успешными. Отрыв от земной поверхности и взлет не производились.

Следующим этапом испытательной программы будут «подскоки», в ходе которых аппарат будет отрываться от взлетно-посадочной полосы на несколько метров и через несколько секунд совершать посадку.

После изучения и анализа результатов этих тестов состоится первый полет прототипа тяжелого БПЛА «Охотник».

Справка ИА REGNUM : по имеющимся в открытом доступе данным, российский тяжелый беспилотник «Охотник» построен с применением технологии «стелс» для радиолокационной невидимости. БПЛА выполнен по схеме «летающее крыло». Вес и размер аппарата до сих пор неизвестны. По разным сообщениям, взлетная масса «Охотника» составляет от семи до 20 тонн.

По неофициальным сообщениям, «Охотник» может являться прототипом российского ударного самолета шестого поколения.

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