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Компания NVIDIA продемонстрирует новые технологии при помощи китайской игры

Техника

В проекте будет использована трассировка лучей и сглаживание DLSS

Санта-Клара, США, 23 ноября 2018, 16:13 — REGNUM  Компания NVIDIA сообщила, что китайская MMORPG Justice станет первой игрой, использующей сразу две новейшие разработки компании: трассировку лучей и сглаживание DLSS. Эту информацию и первый трейлер работы новых технологий компания представила в ходе мероприятия GTC China 2018.

В Justice впервые появятся каустические эффекты трассировки лучей в реальном времени. Эти эффекты позволят создать многогранные отражения и новые источники света для реалистичного отображения игровых событий. Геймеры скептически отнеслись к заявлению NVIDIA, отмечая что при добавлении таких мощных технологий у игры сильно понизится частота кадров в секунду. Эксперты заметили пониженную частоту кадров и в видеоролике, представленном компанией.

NVIDIA Corporation — это американская компания, один из крупнейших разработчиков графических ускорителей и процессоров в мире. Самыми известными продуктами компании на рынке являются: GeForce, nForce, Quadro, Tesla, IONи Tegra. Компания была основана в 1993 году, а её главный офис находится в городе Санта-Клара.

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