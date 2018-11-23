Раскрыты некоторые характеристики франко-немецкого истребителя Scaf

Брюссель, , 14:49 — REGNUM Амбициозный проект франко-немецкого истребителя будущего набирает силу. Как сообщает Euronews, детали конструкции самолета все еще скрыты за инициалами Scaf (Future Air Combat System).

Министры обороны Франции и Германии, две женщины, соответственно Флоренс Парли и Урсула фон дер Ляйен, представили некоторые характеристики истребителя на совместном заседании в Брюсселе 23 ноября 2018 года.

Известно, что истребитель шестого поколения будет относится к самолетам небольшой авиации. Дистанционно управляемый он будет сопровождаться и поддерживаться в воздухе мощной эскадрильей, состоящей из беспилотных летательных аппаратов. Истребитель также будет вооружен новыми крылатыми ракетами и будет находится в постоянном контакте с другими самолетами, спутниками, сухопутными и морскими боевыми системами.

Издание отмечает, что истребитель может стать хорошим примером сотрудничества для создания единой общеевропейской армии. Запуск прототипа намечен на середину 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам CNN, что не хочет, чтобы европейские страны увеличивали свои военные бюджеты для покупки американского оружия.

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