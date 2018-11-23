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На «Северной верфи» в Петербурге заложат траулер нового поколения

Техника

На судне «Капитан Соколов» будет вестись обработка рыбы и выпуск рыбной продукции

Санкт-Петербург, 23 ноября 2018, 11:03 — REGNUM  На петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» сегодня, 23 ноября, пройдет торжественная церемония закладки траулера-процессора «Капитан Соколов» (проекта 170 701). Заказчиком строительства современного рыбопромыслового судна выступает АО «Рыбпроминвест» (входит в рыбопромышленный холдинг НОРЕБО). Передать траулер-процессор заказчику планируется в 2020 году, сообщила пресс-служба предприятия.

На траулере будут использованы новейшие технологии вылова и безотходной переработки рыбы. Прямо на судне будет происходить рыбообработка и размещение замороженной рыбопродукции. Технические характеристики суда позволяют разместить до 1200 тонн рыбопродукции или совмещённо — до 1020 тонн рыбопродукции и до 334 тонн рыбной муки. Кроме того, на траулере-процессоре может одновременно храниться до 95 тонн рыбных консервов.

«Всего по заказу Группы НОРЕБО Северная верфь построит шесть траулеров-процессоров по проекту 170 701. Сейчас Северная верфь и НОРЕБО обсуждают возможность увеличения заказа по этому проекту до десяти судов», — отмечали ранее на судостроительном предприятии.

Напомним, что «Северная верфь» является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. Сегодня в портфеле заказов предприятия — серии фрегатов и корветов, а также гражданские суда различного назначения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, петербургские судостроительные предприятия намерены диверсифицировать производство и увеличить выпуск гражданской продукции, поскольку в перспективе объем гособоронзаказа для отрасли может снизиться.

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Судостроение
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