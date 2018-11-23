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Компания Pearl Abyss запустила собственные серверы Black Desert в России

Техника

Игроки смогут воспользоваться быстрой «прокачкой» своих персонажей

Сеул, 23 ноября 2018, 10:42 — REGNUM  Компания Pearl Abyss на своём официальном сайте сообщила об открытии собственных серверов для многопользовательской игры Black Desert Online. Пользователей, вернувшихся в игру, ожидают новые внутриигровые события.

Более месяца игроки не могли пользоваться проектом от Pearl Abyss, поэтому компания предоставила геймерам дополнительные возможности для быстрой «прокачки» персонажей. Также в игре появится особая реферальная система, позволяющая «ветеранам игры» получать награды за приглашение своих друзей в мир Black Desert.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года у компании GameNet истёк срок лицензионного сопровождения Black Desert Online в России и странах СНГ. Игроки не могли получить доступ в игру и лишались всех данных, полученных за годы пользования проектом. Компания Pearl Abyss взяла руководство локализацией игры в России на себя и занялась разработкой собственных серверов.

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