Китай и Бразилия запустят спутник мониторинга CBERS-4A уже в 2019 году

Пекин, , 07:46 — REGNUM Китай и Бразилия совместно запустят новый спутник исследования ресурсов Земли уже в 2019 году, сообщили в Китайском национальном космическом управлении, передает 22 ноября агентство Синьхуа.

Новый спутник Satellite-4A или иначе CBERS-4A (расшифровывается, как Китайско-бразильский спутник изучения ресурсов Земли-4А) будет запущен во второй половине 2019 года, сообщили генеральный секретарь Китайского национального космического управления Ли Гопин в недавнем интервью агентству Синьхуа.

Спутники CBERS специально разработаны для наблюдения за Землей с орбиты и не предназначены для военных нужд. Прежде всего, они будут заниматься мониторингом окружающей среды, погоды, а также картографированием.

По словам Ли, CBERS-4A представляет из себя новейший спутник, который уже собран и проходит испытания в Бразилии. Он призван заместить собой предыдущую модель CBERS-4, который был запущен в декабре 2014 года и до сих пор находится в хорошем состоянии.

Напомним, что Китай и Бразилия подписали соглашение о совместном исследовании и производстве спутников семейства CBERS, а июле 1988 года. В настоящее время идет разработка спутников следующего поколения CBERS-5 и CBERS-6, которые будут преемниками готовящегося к запуску CBERS-4А.

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