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Глава ОСК: 52 повреждения «Адмирала Кузнецова» обойдутся в 70 млн рублей

Техника

Руководство ОСК считает затраты на ремонт повреждений, полученных авианосцем при аварии плавучего дока, малозаметными на фоне крупномасштабной общей модернизации корабля

Глава ОСК: 52 повреждения «Адмирала Кузнецова» обойдутся в 70 млн рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крейсер «Адмирал Кузнецов»

Москва, 22 ноября 2018, 19:06 — REGNUM  Полученные при затоплении дока 52 повреждения тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» не окажут влияния на сроки и стоимость ремонта и модернизации корабля, заявил 22 ноября глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов журналисту РИА Новости.

По словам Рахманова, 70 млн рублей, необходимые на устранение этих повреждений, соотносятся с общей стоимостью модернизации «Адмирала Кузнецова» как доли процента.

При этом глава ОСК не стал уточнять, из каких фондов будут оплачены эти «доли процента».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково Мурманской области затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50. При затоплении дока с него упал кран, повредивший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

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Затопление плавучего дока в Мурманске
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