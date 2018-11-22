McLaren в декабре представит новый спорткар 720S

Лондон, , 16:09 — REGNUM Британская компания McLaren 8 декабря представит новый открытый спорткар 720S, соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале автопроизводителя.

Напомним, McLaren 720S оборудован турбированным мотором V6 мощностью 720 л. с. Значение показателя его крутящего момента равно 770 Нм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее McLaren представил новый спорткар 600LT, который некоторые эксперты уже назвали «самым экстремальным спортивным автомобилем в истории».

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