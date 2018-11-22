«КамАЗ» приступил к сборке первых кабин для грузовиков модельного ряда К5

Набережные Челны, Татария, , 15:56 — REGNUM На заводе «КамАЗа» приступили к сборке первых кабин для грузовых автомобилей модельного ряда К5, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что каркас новой кабины больше старой как в высоту, так и в глубину — за сиденьем водителя будут располагаться два спальных места. До конца 2018 года на заводе планируется собрать 40 новых кабин.

Как сообщало ИА REGNUM, новые тягачи семейства К5 получили привлекательный дизайн, их эргономика была улучшена, они построены с использованием современных узлов и агрегатов. Машины оборудованы рядным мотором Р6 и новой автоматизированной коробкой передач. Рама грузовика выполнена с использованием легких высокопрочных сталей.

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