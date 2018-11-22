Японская Softbank представила робота-уборщика с искусственным интеллектом

Токио, , 16:48 — REGNUM Японская компания по разработке робототехники Softbank Robotics презентовала робота-уборщика с искусственным интеллектом. Он поступит в прокат для офисов и ресторанов уже в марте следующего года. Как утверждает сама компания, робот был создан из-за нехватки обслуживающего персонала ввиду известной проблемы стареющего населения Японии.

По сообщению японского новостного агентсва «Киодо Цусин», роботизированный пылесос Whiz, весом около 32 килограмма и высотой 65 сантиметров, запоминает маршрут очистки, который задает ему пользователь. Кроме этого, он может очистить в пять раз больше площади, чем бытовой дискообразный вакуумный робот-пылесос. Также он может работать непрерывно в течение трех часов и имеет датчики обнаружения препятствий.

Он будет доступен в аренду за 200 долларов США в месяц. Офисы, рестораны и другие учреждения смогут подать заявки на эксплуатацию уже в феврале следующего года.