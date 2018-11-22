Samsung представил LED-панели для выращивания растений

Сеул, , 16:11 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung 20 ноября представила инновационную линейку LED-дисплеев, предназначенных для использования в сельском хозяйстве. В частности, они будут использоваться для выращивания растений в теплицах и «вертикальных фермах».

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, теплицы могут оснащаться различными LED-панелями, работающими в широком спектра цветов, что позволит оптимизировать свет под каждый вид растения. Благодаря этому, будет стимулироваться более активный фотосинтез, улучшится плодоносность растений и их питательные свойства. Также с помощью яркого света возможно бороться с различными заболеваниями — таким образом удастся сэкономить на удобрениях и пестицидах.

В компании заверили, что новые панели предназначены для работы в различных климатических условиях и защищены от воздействия температуры и влаги, что обеспечивает из высокую надежность. Первые поставки начнутся уже в ноябре.