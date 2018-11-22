Учёные из Обнинска представили новый каркас солнечных батарей для КА

Калуга, , 14:24 — REGNUM Специалисты обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Калужской области представили углепластиковую силовую конструкцию для нового солнечного модуля космического аппарата. Как сообщил 22 января корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор предприятия Андрей Силкин, благодаря использованию композитных материалов конструкция является самой легкой в мире по удельной массе, а ее высокая прочность обеспечит защиту фотоэлементов модуля от космических частиц, радиации и космического мусора.

По словам Силкина, углепластиковая панель, в которую будут установлены солнечные батареи, существенно легче аналогов, что делает ее на 30% эффективнее в использовании и в несколько раз дешевле существующих аналогов. Максимальная удельная масса конструкции в сборе составила 1,5 кг/м2, что является лучшим показателем в мире. Образец изделия успешно прошел автономное тестирование и в настоящее время задействован в комплексных испытаниях.

По словам исполнительного директора Госкорпорации Ростех Олега Евтушенко, для космических разработок эргономичность и вес изделия играют ключевую роль. Каждый дополнительный килограмм веса снижает эффективность и время работы космических аппаратов.

Композитная конструкция разработана обнинским предприятием в партнерстве с НПП «Таис». В свою очередь, специальные солнечные элементы являются совместной разработкой НПП «Таис» и Группы компаний «Хевел».

"Проект имеет большой потенциал именно как гражданский коммерческий продукт. Участие в кооперации с предприятиями космической отрасли позволяет нам успешно использовать имеющиеся у нас уникальные компетенции и расширять научный задел», — подчеркнул Андрей Силкин.

Напомним, ОНПП «Технология» занято разработкой и производством композиционных материалов, по объему производства изделий занимает треть российского рынка композитов и входит в пятерку ведущих предприятий отрасли в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поддержал необходимость существенного увеличения в ОПК доли гражданской продукции. Для этого, по его мнению, предприятия должны решить «коренную проблему»: обеспечить условия для снижения ее себестоимости за счет оптимизации затрат на производство, а также отказаться от недостаточно востребованных площадей и оборудования.

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