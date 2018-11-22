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Появились первые фотографии нового Range Rover Evoque

Техника

Премьера нового внедорожника пройдет сегодня, 22 ноября, в Лондоне

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Появились первые фотографии нового Range Rover Evoque
Иллюстрация: Autoweek.nl
Range Rover Evoque

Лондон, 22 ноября 2018, 14:19 — REGNUM  Издание Autoweek опубликовало фотографии нового Range Rover Evoque, премьера которого пройдет сегодня, 22 ноября, в Лондоне.

Следующее поколение внедорожника получит новую алюминиевую платформу, а автомобиль увеличится в размерах.

Новый Range Rover будет оборудован силовыми установками различных типов, будут выпущены гибриды, плагин-гибриды и чистые электрокары, при этом британская компания при этом откажется от использования двигателей V8.

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