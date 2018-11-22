В сети появилось видео испытаний нового Mercedes-AMG CLA 35

Нюрбург, Германия, , 13:47 — REGNUM Компания Mercedes протестировала на трассе Нюрбургринг в Германии новую версию CLA 35, видео испытаний опубликовано в YouTube.

Несмотря на то, что автомобиль покрыт плотным слоем защитного камуфляжа, благодаря предыдущим снимкам специалисты выяснили, что это именно CLA 35.

Автомобиль похож на новый A-Class Sedan, однако он имеет более гладкую заднюю часть крыши для создания более аэродинамического стиля. Новую модель представят в начале следующего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на построенном компанией Daimler в Подмосковье заводе по производству автомобилей Mercedes-Benz завершены работы по монтажу оборудования и начаты работы по пусконаладке производства.

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