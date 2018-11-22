Орбиту МКС скорректируют на 1,1 км

Москва, , 13:41 — REGNUM Орбита Международной космической станции будет скорректирована 27 декабря, она изменится на 1,1 км. Об этом 22 ноября сообщает Центр управления полетами (ЦУП).

Коррекция предварительно намечена на указанную дату. В среднем высота полета станции над Землей будет увеличена на 1,1 км, уточнили в ЦУП.

Ранее во время коррекций расстояние между станцией и Землей в среднем увеличивалось на 400−500 м.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября Роскосмос анонсировал изменение орбиты МКС на 15 км — с 4005 до 420 км над Землей. Таким образом будет скорректировано влияние солнечной активности.

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