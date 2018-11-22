Четверг, 22 Ноября 2018 года
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Hyundai представил электрический кроссовер Saga EV

Техника

На одном заряде автомобиль сможет проехать около 470 километров

Hyundai представил электрический кроссовер Saga EV
Somaditya Bandyopadhyay
Hyundai Saga EV

Сан-Паулу, Бразилия, 22 ноября 2018, 12:42 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai на автосалоне в Сан-Паулу (Бразилия) представила новый электрический кроссовер Saga EV.

Так, на одном заряде автомобиль сможет проехать около 470 километров, а за 54 минуты Hyundai Saga заряжается до 80%. Под капотом установлен мотор, выдающий 204 лошадиные силы или 150 кВт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн Hyundai представил самую роскошную версию кроссовера Creta Diamond.

Читайте подробнее: Концерн Hyundai официально представил самый дорогой кроссовер Creta

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