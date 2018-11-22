Hyundai представил электрический кроссовер Saga EV

Сан-Паулу, Бразилия, , 12:42 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai на автосалоне в Сан-Паулу (Бразилия) представила новый электрический кроссовер Saga EV.

Так, на одном заряде автомобиль сможет проехать около 470 километров, а за 54 минуты Hyundai Saga заряжается до 80%. Под капотом установлен мотор, выдающий 204 лошадиные силы или 150 кВт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее концерн Hyundai представил самую роскошную версию кроссовера Creta Diamond.

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