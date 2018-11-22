Amazon отказалась давать комментарии по поводу утечки данных пользователей

Сиэтл, США, , 12:36 — REGNUM Компания Amazon отказалась давать комментарии по поводу ситуации с утечкой данных пользователей её сервиса, которая произошла из-за технической ошибки. Об этом 22 ноября сообщил портал Mashable.

Издание отмечает, что когда его корреспонденты обратились за более подробной информацией о случившемся в пресс-службу Amazon, представители компании лишь сообщили, что проблема уже исправлена, а те клиенты, данные которых попали в открытый доступ, проинформированы об этом. Автор статьи отмечает, что эта информация никоим образом не объясняет суть произошедшего.

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Напомним, ранее пользователи соцсетей опубликовали содержания электронных писем от Amazon, в которых компания сообщила, что данные людей попали в открытый доступ, однако проблема уже решена и им не нужно менять пароль, так как произошедшее не является результатом атаки хакеров.

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