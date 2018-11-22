В Тюмени разработают криминалистический дубликатор данных

Тюмень, , 10:06 — REGNUM Криминалистический аппаратный дубликатор данных для организаций, которые занимаются расследованием киберпреступлений, разрабатывают сотрудники кафедры информационной безопасности Тюменского государственного университета, сообщает 22 ноября пресс-служба вуза.

Сотрудник кафедры информационной безопасности ТюмГУ, инженер Михаил Карпов объяснил, что в настоящее время при расследовании дел изымается сервер (он является вещественным доказательством), который передают для проведения экспертизы. В случае с юридическими лицами это может повлечь остановку бизнес-процессов и привести к финансовым потерям организации.

«Вторая проблема возникает в процессе производства экспертизы сервера, который взломали. Согласно законодательству и принятым стандартам, организация, которая занимается расследованием киберпреступлений, обязана сохранять целостность данных, ни один бит на накопителе не должен быть изменен. Нарушение этого правила приводит к репутационным потерям, кроме того, такое доказательство использовать в суде практически невозможно», — сообщил инженер.

Разработчики предлагают решить проблему копирования путем соединения трех устройств в одном — аппаратном криминалистическом дубликаторе данных. Это устройство будет работать на основе алгоритма, гарантирующего абсолютную сохранность данных.

В настоящее время создан прототип устройства, который реализует часть функционала конечного продукта. Создание первого тестового продукта запланировано на середину 2019 года. Разработчики намерены получить сертификат Федеральной служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Он позволит использовать устройство в судопроизводстве.

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