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Экперты заявили об опасности поисковой системы Google для ипохондриков

Техника

В сотни тысяч раз выросло количество запросов по ключевым словам, касающимся здоровья

Экперты заявили об опасности поисковой системы Google для ипохондриков
Цитата из х/ф «Трое в лодке, не считая собаки». Реж. Наум Бирман. 1979. СССР
Справочник болезней

Вашингтон, 22 ноября 2018, 09:14 — REGNUM  Проведенное экспертами исследование показало, что поисковая система Google представляет настоящую опасность для ипохондриков. Об этом 21 ноября сообщил портал News Anyway.

Издание отмечает, что, к примеру, с 2015 по 2018 год количество запросов по ключевой фразе «Как понять, что боль в груди — это что-то серьезное» (how to know chest pains are serious) выросло на 8781%. Также в сотни тысяч раз выросло количество запросов по ключевым словам, касающимся здоровья.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что компания Google решила отключить в поиске вкладку с любительскими сочинениями по мотивам популярных оригинальных литературных произведений (фанфиками) из-за того, что приоритет в выдаче получали эротические рассказы и порнокартинки.

Читайте ранее в этом сюжете: Google убрал из поиска вкладку с фанфиками из-за контента для взрослых

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