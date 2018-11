Экперты заявили об опасности поисковой системы Google для ипохондриков

Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Проведенное экспертами исследование показало, что поисковая система Google представляет настоящую опасность для ипохондриков. Об этом 21 ноября сообщил портал News Anyway.

Издание отмечает, что, к примеру, с 2015 по 2018 год количество запросов по ключевой фразе «Как понять, что боль в груди — это что-то серьезное» (how to know chest pains are serious) выросло на 8781%. Также в сотни тысяч раз выросло количество запросов по ключевым словам, касающимся здоровья.

