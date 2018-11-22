Китайский искусственный интеллект взял все призовые места на выставке в США

Пекин, , 08:28 — REGNUM Алгоритмы искусственного интеллекта, используемые для распознавания лиц, созданные китайскими исследователями, заняли первые пять мест в глобальном соревновании в области распознавания лиц, сообщает 22 ноября газета «Жэньминь жибао».

Два алгоритма, разработанные компанией YITU Technology, заняли два первых места на соревновании Face Recognition Vendor Test (FRVT), который прошел в Национальном институте стандартов и технологий (NIST) при министерстве торговли США. Уже третий раз подряд призовое место занял шанхайский стартап в области искусственного интеллекта.

Два алгоритма, разработанные компанией Sensetime, получили третье и четвертое место соответственно, а пятое место досталось Шэньчжэньскому институту современных технологий при Китайской академии наук.

Соревнования показали, что на мировом уровне производительность в сфере распознавания лиц выросла на 80% в сравнении с предыдущим годом, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам американских экспертов, США сильно уступают Китаю в области развития искусственного интеллекта, поскольку у них нет единой стратегии развития в этой сфере.

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