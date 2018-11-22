Полмиллиона пользователей Android скачали вместо игры опасный вирус

Братислава, , 08:26 — REGNUM В магазине Google Play Store появились 13 поддельных вредоносных приложений, которые скачали около 580 тыс. пользователей. Об этом 21 ноября сообщил портал TechRadar.

Приложения представляли собой игры — симуляторы вождения автомобиля. Их природу выяснил сотрудник компании ESET Лукас Стефанко. Как только пользователь запускал одну из этих игр, приложение разработчика, зарегистрированного в Стамбуле, скачивало и устанавливало вредоносное ПО. Эксперты пока что не сошлись во мнении о том, что именно делали эти приложения. Известно, что они запускаются при каждой перезагрузке Android-устройства и могут красть данные пользователя.

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В октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что компания Cisco обнаружила опасное вредоносной приложение для Android. Программа маскировала себя под магазин Google Play Store.

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