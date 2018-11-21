Опубликовано видео группового полета новейших истребителей Су-57

Москва, , 22:19 — REGNUM Видеозапись воздушных маневров группы новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 опубликовал 21 ноября телеканал «Звезда».

Съемка велась в воздухе с борта военно-транспортного самолета Ан-12, летевшего рядом с группой истребителей.

Как сообщало ИА REGNUM, новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 создан в ОКБ им. Сухого. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей в условиях сильного противодействия вражеских систем ПВО.

Тактико-технические характеристики самолета позволяют ему также вести воздушную разведку и разрушать систему управления противника.

На сегодняшний день в Вооруженных силах России проходит испытания опытная партия Су-57. Первые серийные поставки этих машин в российские ВКС ожидаются в 2019 году.

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