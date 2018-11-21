Это не оружие! Росгвардия раскрыла назначение автомобилей с лазерами

Москва, , 20:46 — REGNUM Микроавтобусы с системами лазерного излучения и акустическими установками действительно закупаются Росгвардией, но это оборудование не является оружием, пояснил 21 ноября журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Лазерные и акустические установки предназначены для постановки различных помех, облегчающих проведение спецопераций контртеррористического характера.

Установки создают звуковой и световой сигнал. Последний может быть применен как для дезориентирования террористов, так и для их ослепления.

Ни о каком летальном воздействии речь не идет, подчеркнул Валерий Грибакин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, представитель Росгвардии выразил крайнее удивление реакцией ряда СМИ на эту информацию, вокруг которой было устроено «шоу», сдобренное фантазиями и домыслами.

Напомним, 21 ноября на портале госзакупок была размещена информация о заказе для Росгвардии машин с лазерными установками на сумму 65,2 млн рублей.

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