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Это не оружие! Росгвардия раскрыла назначение автомобилей с лазерами

Техника

В Росгвардии удивлены истерикой ряда СМИ, устроенной вокруг закупки автомобилей с лазерными системами

Это не оружие! Росгвардия раскрыла назначение автомобилей с лазерами
Mediengestalter
Лазерный луч

Москва, 21 ноября 2018, 20:46 — REGNUM  Микроавтобусы с системами лазерного излучения и акустическими установками действительно закупаются Росгвардией, но это оборудование не является оружием, пояснил 21 ноября журналистам официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Лазерные и акустические установки предназначены для постановки различных помех, облегчающих проведение спецопераций контртеррористического характера.

Установки создают звуковой и световой сигнал. Последний может быть применен как для дезориентирования террористов, так и для их ослепления.

Ни о каком летальном воздействии речь не идет, подчеркнул Валерий Грибакин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, представитель Росгвардии выразил крайнее удивление реакцией ряда СМИ на эту информацию, вокруг которой было устроено «шоу», сдобренное фантазиями и домыслами.

Напомним, 21 ноября на портале госзакупок была размещена информация о заказе для Росгвардии машин с лазерными установками на сумму 65,2 млн рублей.

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