Среда, 21 Ноября 2018 года
21:35:07 МСК

Военные Франции признали, что их дрон MQ-9 Reaper был потерян в Африке

Техника

Один из шести имеющихся у Франции беспилотников этого типа потеряли в ходе антитеррористической операции «Бархан» на севере Африки

Военные Франции признали, что их дрон MQ-9 Reaper был потерян в Африке
U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt
Беспилотник MQ-9 Reaper

Париж, 21 ноября 2018, 19:57 — REGNUM  Французское военное ведомство официально подтвердило потерю своего разведывательно-ударного беспилотника дальнего действия MQ-9 Reaper в ходе операции «Бархан», проходящей на севере Африки, сообщает 21 ноября Defence Blog.

Уточняется, что при осуществлении операции «Бархан» на территории Буркина-Фасо, Мали, Мавритании, Нигера и Чада против группировок исламистов, французские военные применяли четыре БПЛА MQ-9 Reaper.

Один из них по неназванной военными причине потерпел катастрофу 17 ноября на территории Нигера.

Справка ИА REGNUM : разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper производства американской корпорации General Atomics Aeronautical Systems способен находиться в воздухе до 27 часов, поднимаясь на высоту до 13 км и развивая скорость до 400 км/час.

Читайте также: Вооруженные силы Франции потеряли «Жнеца»

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае представили уникальный малоразмерный беспилотник X-M20 «Журавль»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Беспилотники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить