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ВВС США провели учения по быстрому взлету истребителей F-35. Видео

Техника

В воздушных маневрах впервые были одновременно задействованы 35 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II

Вашингтон, 21 ноября 2018, 19:15 — REGNUM  Военно-воздушные силы США впервые задействовали истребители пятого поколения F-35A Lightning в сложных учениях по быстрому массовому взлету большого числа самолетов с одного аэродрома.

Видеозапись учений, получивших название Elephant Walk (Слоновья тропа), опубликована на видеохостинге YouTube.

Военно-воздушные учения были проведены на военной базе ВВС США Хилл в штате Юта.

Представители командования ВВС США пояснили, что аналогичные учения проводятся регулярно, но истребители пятого поколения F-35A Lightning II задействованы в них впервые.

Главной сложностью учений такого типа является взлет большого числа самолетов с одной взлетно-посадочной полосы с минимальными временными интервалами и дистанциями.

В учениях приняли участие 35 самолетов F-35A Lightning II 388-го и 419-го истребительных крыльев ВВС США.

Как сообщало ИА REGNUM, истребитель пятого поколения F-35 Lightning II является самым дорогостоящим самолетом в истории авиастроения.

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Военно-воздушные силы
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