ВМС Ирана получили подводную лодку отечественного производства

Тегеран, , 17:51 — REGNUM В составе ВМС Ирана в ближайшие недели на боевое дежурство заступит подводная лодка Fateh, полностью построенная иранскими судостроителями, сообщает 21 ноября агентство Mehr со ссылкой на командующего военно-морскими силами Ирана контр-адмирала Хосейна Ханзади.

По его словам, дизель-электрическая субмарина иранского производства станет «сюрпризом» для всех врагов исламской республики. Об этом Ханзади заявил на пресс-конференции в Тегеране.

Иранский адмирал уточнил, что одновременно с подлодкой ВМС Ирана пополнится также эсминцем Sahand, тоже отечественной постройки.

По информации, опубликованной в СМИ, дизель-электрическая подводная лодка Fateh имеет водоизмещение 600 тонн, вооружена торпедами, способна осуществлять постановку морских мин и погружаться на глубину до 200 метров.

Стоит отметить, что ранее в Иране строились только сверхмалые подводные лодки класса Ghadir, вооруженные двумя торпедными аппаратами и морскими минами.

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