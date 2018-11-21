В Microsoft создали искусственный интеллект, рисующий карикатуры

Вашингтон, , 16:51 — REGNUM Компания Microsoft создала искусственный интеллект, способный создавать карикатуры на основе фотографий и видео. Новую разработку назвали CariGANs, сообщает TNW.

Работа CariGANs состоит из двух последовательных этапов: определение геометрии лица с последующим созданием базовой модели и применение к этой модели выбранного художественного стиля. Сообщается, что разработчики обучили искусственный интеллект работать с нарисованными изображениями для того, чтобы система смогла распознавать лица людей и превращать их в карикатуры.

Система также способна анализировать видеоролики и создавать карикатуры из определённых их кадров. Эксперты провели ряд исследований для определения эффективности новой разработки. На все этапах тестирования искусственный интеллект показал себе равным настоящим карикатуристам.

Этой осенью компания Microsoft активно демонстрирует свои новые разработки. Так, например, недавно руководство компании продемонстрировало Xbox Adaptive — специальный контроллер для приставки Xbox One для людей с ограниченными возможностями. Компания сообщила, что контроллер является базовым изобретением, на основе которого можно сделать устройство для каждого конкретного типа заболевания. В рекламном ролике продукта был представлен контроллер для ребёнка с синдромом Эскобара.

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