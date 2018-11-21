Samsung надеется поразить потребителя смартфоном с шестью камерами

Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Уже в 2019 году крупнейший поставщик смартфонов в мире Samsung Electronics Co планируется крупное технологическое обновление для своих флагманских телефонов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Читайте также: Samsung намерен раздавать свои флагманские смартфоны в лизинг

В частности, речь идёт о скорости сети следующего поколения 5G, больших экранах и большем числе видеокамер. Так, в феврале должен состояться дебют трёх Samsung Galaxy S10 с разными диагоналями дисплея — от 5,8 до 6,4 дюйма. Тогда же планируется выпустить смартфон Beyond X, поддерживающий работу в сетях 5G. Его уникальность также будет и в том, что аппарат оснастят сразу шестью фотомодулями: двумя фронтальными и шестью тыловыми. Планируется, что он поступит в продажу в Южной Корее и США весной 2019 года.

Ранее по теме: Samsung представил смартфон со складывающимся экраном

Отмечается, что подобный ход использовала в 2017 году компания Apple, которая к 10-летнему юбилею первого iPhone выпустила iPhone X, отличавшийся премиальными материалами, продвинутыми технологиями и высокой ценой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре южнокорейская компания Samsung в Сан-Франциско провела презентацию нового смартфона. Его особенностью стал экран, который можно сгибать и даже складывать пополам. Ожидается, что он появится в продаже в начале 2019 года. Инновационный экран Samsung планирует установить на некоторые флагманские модели.

Читайте ранее в этом сюжете: Samsung опередил Apple: Роскачество составило рейтинг лучших смартфонов