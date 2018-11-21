В России хотят запустить единую систему учета просмотров фильмов в сети

Москва, , 13:03 — REGNUM Российские медиакомпании настояли на том, чтобы онлайн-кинотеатры использовали единую систему Nielsen для подсчета просмотров фильмов пользователями сети. Об этом 21 ноября сообщили «Ведомости».

Отмечается, что причиной для подобного шага стало то, что продюсеры не доверяют данным о просмотрах, которые выдают им сервисы. Они уверены в том, что доходы онлайн-кинотеатров растут на 30−40% в год, в то время как их выплаты производителям и дистрибьюторам контента не превышают 10%. Отмечается, что в результате должна быть создана система отчетности, похожая на ту, по которой работают сегодня в России обычные кинотеатры.

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Напомним, в феврале 2018 года ИА REGNUM сообщило о том, что просмотры онлайн-кинотеатра Okko за год выросли на 133%, а число просмотров российских картин увеличилось на 63%. За первое полугодие 2017 года доходы компании составили 563 млн рублей, в то время как за весь 2016-й год ей удалось собрать 775 млн рублей.

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