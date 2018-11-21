Строительством Курской АЭС-2 будет управлять автоматизированная система

Москва, , 12:39 — REGNUM Курская АЭС-2 станет пилотной площадкой для внедрения автоматизированных процессов управления строительством АЭС. На площадке сооружения станции впервые на российских АЭС запущена в опытную эксплуатацию первая очередь автоматизированной системы управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт УК «ФИНАМ Менеджмент» Дмитрий Баранов, учитывая сложность реализации проектов АЭС, их большую стоимость, участие в них сотен организаций и десятков тысяч людей, необходимость налаживать взаимодействие между разными исполнителями. В этом случае безусловно необходима автоматизированная система управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС).

«Она позволит оптимизировать различные процессы на строительстве, состыковать их между собой так, чтобы одни подрядчики не спешили, а другие не отставали. АСУ позволит экономить деньги при реализации таких проектов, обеспечит ритмичную поставку товаров и услуг, поможет в обеспечении качества как различного оборудования и сырья, так и готовой станции. За счёт применения этой системы можно будет сократить значительный объём «бумажной» работы, оптимизировать организационную структуру и численность всего проекта. АСУ СС будет способствовать лучшей управляемости всей корпорации, повысит прозрачность отношений с заказчиками, улучшит операционные результаты. Положительно применение данной системы скажется на планировании деятельности, полном и своевременном исполнении обязательств компании», — отметил Баранов.

По его словам, автоматизированная система управления стоимостью и графиком строительства АЭС (АСУ СС) также может быть весьма востребована за рубежом. В первую очередь, государствами, в которых осуществляет свои проекты Росатом.