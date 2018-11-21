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Истребитель Су-27 прилетит в Кронштадт на вертолете

Техника

Он станет экспонатом военно-исторического парка

Истребитель Су-27 прилетит в Кронштадт на вертолете
Victor Gumayunov
Истребитель Су-27

Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 ноября 2018, 09:33 — REGNUM  В Санкт-Петербурге пройдет уникальная операция по доставке в Кронштадт тяжелого истребителя Су-27 на внешней подвеске самого грузоподъемного в мире транспортного вертолета Ми-26. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Истребитель Су-27 станет экспонатом военно-исторического парка ЗВО, создающегося в Кронштадте.

Вертолет Ми-26 вылетит с аэродрома Левашово, на военном аэродроме в Пушкине примет на внешнюю подвеску 15-тонный истребитель Су-27 и доставит его в Кронштадт.

«Экипаж преодолеет около 60 км по специальному маршруту, разработанному в соответствии с требованиями безопасности», — отметили в ЗВО.

Там напомнили, что максимальная грузоподъёмность Ми-26 — 20 тонн. Состояние груза на внешней подвеске экипаж будет контролировать с помощью видеокамер.

Как сообщало ИА REGNUM, создание на территории Кронштадта военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» является одним из приоритетов во взаимодействии властей Петербурга и руководства Минобороны.

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Военно-воздушные силы
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