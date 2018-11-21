ВВС США уже подобрали авиабазы для размещения бомбардировщика B-21 Raider

Вашингтон, , 00:26 — REGNUM ВВС США объявили 16 ноября, какие авиабазы выбраны для размещения перспективного бомбардировщика дальнего радиуса действия B-21 Raider. Военно-воздушные силы остановились на базе Тинкер в штате Оклахома, которая будет использоваться для обслуживания и ремонта, а также на базе Эдвардс в Калифорнии, которая будет использоваться для проведения испытаний и оценки данной боевой машины.

Авиабаза Робинс в Джорджии и авиабаза Хилл в Юте будут помогать базе Тинкер в обслуживании, капитальном ремонте и модернизации B-21.

Пентагон рассчитывают закупить, как минимум, сто единиц B-21. Стоимость одной боевой машины составляет примерно 638 миллионов долларов. Предполагается, что первые B-21 встанут на боевое дежурство примерно в 2025 году.

B-21 Raider является перспективным ядерным стратегическим бомбардировщиком, выполненным по стелс-технологии. Разработкой боевой машины занимается американская компания Northrop Grumman.

Точной информации о тактико-технических характеристиках самолета нет. Однако анализ данных из разных источников позволяет изложить некоторые общие параметры. B-21 планируется сделать легче и меньше стоящего на вооружении B-2. Взлетная масса будет до ста тонн, размах крыла — не более 35−40 метров.

Двигатели компании Pratt & Whitney обеспечат ему значительную дальность полета и боевой радиус действия. Скорость машины будет дозвуковой. Точных данных о боевой нагрузке самолета пока нет.

Следует заметить, что предшественник B-21, стелс-бомбардировщик B-2, обошелся американским налогоплательщикам в 2,1 миллиарда долларов за единицу. Также производился компанией Northrop Grumman. Пентагон планирует использовать 20 этих боевых машин до 2032 года.