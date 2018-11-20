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NI: Истребители F-22 Raptor переоборудуют в ударные беспилотники

Техника

В реализации проекта участвует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA)

NI: Истребители F-22 Raptor переоборудуют в ударные беспилотники
Иллюстрация: Defense.gov
F-22 Raptor

Вашингтон, 20 ноября 2018, 20:50 — REGNUM  В США реализуется проект по переоборудованию части имеющихся на вооружении ВВС истребителей F-22 Raptor в беспилотные летательные аппараты, сообщает 20 ноября издание National Interest.

По информации издания, на самолеты установят роботизированные комплексы удаленного пилотирования.

Для реализации этого проекта, в котором участвует Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), разрабатывается система программно-аппаратного обеспечения Aircrew Labor In-Cockpit Automation System (ALIAS).

Разработчики обещают предъявить результаты программы в 2019 году.

Стоит отметить, что ранее в США уже проводились испытания системы удаленного пилотирования многоцелевым вертолетом UH-60 Blackhawk.

В случае успеха данного проекта Пентагон надеется развить эту программу до создания нейросети, обладающей способностью к самообучению, а также построить систему взаимодействия беспилотников с пилотируемыми воздушными аппаратами.

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