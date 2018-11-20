Первый индийский телескоп-робот начал осуществлять наблюдение

Нью-Дели, , 22:26 — REGNUM Первый в Индии телескоп-робот под названием «GROWTH-India», расположенный в индийской астрономической обсерватории в Ладакхе, штат Джамму и Кашмир (Джамму/Сринагар), осуществил первую научно-техническую операцию по наблюдению за взрывом звезды.

По сообщению индийского новостного агентства «Хинду», профессор, возглавляющий индийскую астрономическую обсерваторию в индийском институте астрофизики, Г.С. Анупама сообщил в беседе с журналистами, что телескоп «GROWTH-India» был введен в эксплуатацию в мае 2018 года, а первое успешное тестирование было проведено в ночь на 12 июня 2018 года. Теперь телескоп осуществил свое первое полуавтоматическое научное наблюдение за небесным объектом. Тем не менее весь потенциал высокотехнологичного устройства еще предстоит раскрыть.

Охват телескопа «GROWTH-India» составляет 0,7 квадратных градуса. Данная цифра значительно превышает возможности стандартных телескопов с охватом в 0,1 квадратных градуса. К предстоящим задачам «GROWTH-India» относятся: поиск взрывов небесных тел в пределах возможного оптического спектра, изучение близких к Земле взрывов сверхновых звезд, изучение близких к Земле астероидов.