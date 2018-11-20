Россия поставит в Индию ПЗРК «Игла-С»

Москва, , 15:21 — REGNUM Россия выиграла тендер на поставку в Индию средств противовоздушной обороны малой дальности. По данным источника в системе военно-технического сотрудничества, слова которого приводит РИА Новости, сумма контракта составит 1,5 млрд долларов.

Читайте также: Решено окончательно: Индия купит у России пять ЗРК С-400 «Триумф»

Индия не отступит под угрозами от покупки С-400 — индийский эксперт

Речь идёт о поставках переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С». Теперь сторонам предстоят контрактные переговоры.

Напомним, переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С» предназначен для поражения низколетящих реактивных, турбовинтовых и винтомоторных самолётов, вертолётов, современных и перспективных беспилотных летательных аппаратов в условиях применения искусственных тепловых помех.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года Россия полностью выполнила поставки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла-С» для вооружённых сил Бразилии по контракту 2015 года. Это не первая поставка российского вооружения бразильскому государству.

Добавим, что Индия закупит у России зенитно-ракетные комплексы С-400. Контракт уже подписан, сумма сделки оценивается более чем в 5,4 млрд долларов.

Читайте ранее в этом сюжете: Контракт на поставку российских ПЗРК «Игла» Бразилии выполнен полностью