Роскосмос готов застраховать новый запуск ракеты к МСК на 4,7 млрд рублей

Москва, , 14:25 — REGNUM Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ») объявил конкурс на страхование рисков при запуске ракеты «Союз-ФГ». Соответствующий тендер размещён на сайте госзакупок.

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Как следует из документов электронного аукциона, начальная цена контракта превысит 344,65 млн рублей. При этом страховая сумма составит 4,786 млрд рублей.

«Предметом закупки является страхование рисков при запуске ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-ФГ», сборочно-защитного блока (головного обтекателя) с транспортным пилотируемым кораблём «Союз МС-11» и стыковке космического аппарата с Международной космической станцией», — говорится в тексте извещения.

Подача заявок на конкурс завершится 30 ноября.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела аварию при запуске на орбиту космического корабля «Союз МС-10» с новым экипажем МКС. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг эвакуировались в спасательной капсуле и не пострадали. По факту аварии корабля возбуждено уголовное дело.

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Новый пилотируемый запуск к МКС — первый после аварии — запланирован на 3 декабря с космодрома Байконур.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября стало известно, что Государственная корпорация «Роскосмос» нашла желающих застраховать пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б». Услуги по «страхованию рисков при запуске космического аппарата «Глонасс-М» № 57, ракеты-носителя «Союз-2.1б», сборочно-защитного блока (головного обтекателя) и разгонного блока «Фрегат» окажут АО «СОГАЗ» и страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах». Сумма контракта превысит 201,140 млн рублей, что на 23 млн рублей больше, чем планировалось изначально. В случае наступления страхового случая, сумма выплат составит до 2,095 млрд рублей.

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