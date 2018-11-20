В России тестируют технологию гашения колебаний вертолетных лопастей

Жуковский, Московская область, , 14:03 — REGNUM Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского разработали новую конфигурацию вертолётной лопасти, которая позволит уменьшить амплитуду вибраций при взаимодействии с набегающим потоком воздуха в 2−2,5 раза. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в настоящее время специалисты института проводят аэродинамические испытания разработанных конфигураций. В качестве модели используется лопасть, которая по своим размерам сопоставима с лопастью самого массового в мире вертолета Ми-8.

«Данная технология позволит повысить крейсерскую скорость вертолета, снизить нагрузки, продлить ресурс конструкции, улучшить комфорт пассажиров и экипажа и уменьшить шум от винта», — сообщил ведущий инженер отделения норм прочности, нагрузок и аэроупругости ЦАГИ Михаил Ерёмин.

По его словам, в будущем испытываемая технология понадобится для создания автоматической интеллектуальной системы корректировки действий пилота.

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