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Microsoft показала контроллер Xbox для людей с ограниченными возможностями

Техника

На его базе можно создать систему управления для видеоигр, подходящую конкретному человеку

Вашингтон, 20 ноября 2018, 13:25 — REGNUM  Microsoft выпустила новый рекламный ролик, в котором демонстрируется работа контроллера Xbox, предназначенного для людей с ограниченными возможностями здоровья. Видео было опубликовано 19 ноября на официальном YouTube-канале компании.

В описании к видео Microsoft сообщила, что героем ролика стал мальчик по имени Оуэн, который страдает заболеванием, известным как синдром Эскобара. Xbox Adaptive Controller помогает ему играть в видеоигры вместе с друзьями.

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Напомним, впервые Microsoft представила контроллер Xbox Adaptive в мае 2017 года. Тогда в компании отметили, что он не является решением в случае конкретного заболевания, это устройство является базой, на основе которой можно создать контроллер, подходящий конкретному человеку с ограниченными возможностями здоровья.

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