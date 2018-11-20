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На Украину прибыла очередная партия «американских» локомотивов

Техника

Машины используют на юге страны

Ильичевск, Украина, 20 ноября 2018, 11:41 — REGNUM  В порту Ильичёвска (переименован в Черноморск) выгрузили 5 локомотивов от американской компании General Electric, сообщило 20 ноября одесское издание «Таймер».

Всего на Украину прибыло 20 локомотивов. Все они будут направлены на Крюковский вагоностроительный завод для окончательной комплектации. Затем локомотивы перебросят на южные участки железной дороги.

Напомним, Украина закупила 30 локомотивов в начале 2108 года. Отметим, «американские тепловозы» на самом деле произведены по лицензии на заводе «Локомотив Курастыру Зауыты» в Казахстане.

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Развитие железнодорожной инфраструктуры
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