В Китае представили две новейшие модели железнодорожных составов

Чанша, Китай, , 07:46 — REGNUM Китайский производитель железнодорожных составов CRRC Zhuzhou Locomotive Co. Ltd. продемонстрировал две новые модели составов в рамках международной железнодорожный выставке, которая завершилась в провинции Хунань в центральной части Китая, сообщает 19 ноября агентство Синьхуа.

Одна из двух моделей, показанная на выставке Rail+Metro China 2018 (Метро плюс железная дорога), является составом из двухэтажных вагонов, который должен ответить растущему спросу на внутригородские железнодорожные перевозки, что выливается в растущем пассажирообороте.

Поезд имеет 820 посадочных мест при максимальной вместимости 1708 пассажиров, что на 40% больше, чем вместительность существующих поездов подобного класса. Он оборудован продвинутой системой развлечений, а также отделан по всем современным требованиям для интерьеров. Также в поезде имеются отдельные биотуалеты для инвалидов.

При этом, как отметил заместитель главного инженера компании Ян Ин, поезд может двигаться со скоростью 160 км/ч, однако дальнейшее совершенствование систем позволит двигаться еще быстрее.

Другая модель поезда оснащена синхронным двигателем с постоянными магнитами. Таким образом, это первая модель поезда с подобного рода двигателем, разработанная в Китае. Электромотор значительно легче и более эффективен, отмечают разработчики, нежели существующие.

Как сообщало ИА REGNUM, на северо-востоке Китая была запущена в тестовом режиме новая скоростная железнодорожная линия Харбин — Муданьцзян, предназначенная для эксплуатации при температурах до 40 градусов ниже, но ля по Цельсию.

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