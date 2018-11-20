В Казахстане внедрят робота-уборщика, разработанного в Якутии

Якутск, , 07:43 — REGNUM Предприниматели из Казахстана проявили интерес к роботу VeDroid, разработанному учёными Северо-Восточного федерального университета, сообщает 20 ноября пресс-служба вуза.

Робот предназначен для влажной уборки крупных горизонтальных площадей. По размеру он чуть больше промышленного пылесоса, а благодаря своему оснащению он способен эффективно выполнять работу в автономном режиме.

«Планируем внедрить этот комплекс в Казахстане. Если проект приживется, то масштабируем в рамках страны и выйдем на страны центральной Азии», — сказал советник генерального директора Парка инновационных технологий «Tech Garden» Ауельбек Токжанов, посетивший Якутию.

В свою очередь, представитель компании-разработчика робота сообщил, что с казахстанскими предпринимателями «есть наметки по строительству завода по сборке роботов». Отмечается, что итогам встречи в Якутске стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

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