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В Таиланде прошла Всемирная олимпиада по робототехнике

Техника

На соревнованиях роботов нужно было «обучить» играть в роботизированный Tetris

В Таиланде прошла Всемирная олимпиада по робототехнике
Цитата из х/ф «Запретная планета». Реж. Фред Маклауд Уилкокс. 1956. США
«Умный» робот

Бангкок, 19 ноября 2018, 14:42 — REGNUM  Финал Всемирной олимпиады по робототехнике прошёл в Таиланде в минувшие выходные. Участие в соревнованиях приняли 486 команд из 63 стран, сообщает 19 ноября пресс-служба Дальневосточного федерального университета, команда которого представила Россию в продвинутой категории Advanced Robotics Challenge.

На соревнованиях студенты должны были собрать и запрограммировать аппараты на выполнение заданий роботизированной версии игры Tetris — Tetrastack. Роботов необходимо было «обучить» поиску, идентификации и укладке «тетракубов» внутри специального вертикального прямоугольника. Команда Дальневосточного университета заняла седьмое место.

По словам руководителя биоинженерного направления Центра проектной деятельности ДВФУ, тренера университетской команды Александра Бажина, в ходе соревнований участники сталкивались с различными неполадками.

«К примеру, у сборной Украины, которая в итоге заняла первое место, ровно через секунду после демонстрации аппарата сгорел мотор», — сказал Бажин.

Всемирная олимпиада по робототехнике — одно из крупнейших международных мероприятий в области робототехники для образования. Подготовка команды ДВФУ проходила на базе Центра проектной деятельности университета при содействии компании DNS и Фонда поддержки технологического предпринимательства ДВФУ.

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Робототехника
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