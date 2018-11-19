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В Роскосмосе рассказали о сроках эксплуатации МКС

Техника

На сегодняшний день эксплуатация станции планируется до 2024 года

Москва, 19 ноября 2018, 14:40 — REGNUM  Международная космическая станция (МКС) еще много лет сможет использоваться для подготовки к полётам в дальний космос. Об этом на конференции, посвященной 20-летию МКС заявил глава научно-технического совета госкорпорации Роскосмос Юрий Коптев.

«Потенциал МКС далеко не использован. И те обсуждения, которые сегодня идут, говорят о том, что ещё много лет она может быть использована для технологий нашего дальнейшего продвижения в дальний космос», — подчеркнул он.

Также он сообщил, что на сегодняшний день эксплуатация станции планируется до 2024 года, но возможность продления ее полета рассчитывается до 30-х годов XX века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для компенсации потери высоты орбиты МКС от грядущей солнечной активности планируется среднюю высоту орбиты увеличить с нынешних 405 до 420 км.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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