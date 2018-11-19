Игроки обрушили сервер Fallout-76 тремя ядерными боеголовками

Роквилл, США, , 14:27 — REGNUM Игроки продолжают тестировать неидеальные технические возможности Fallout-76. Так пользователь Nackaroo93 на своём официальном YouTube-канале выложил видео, на котором геймеры обрушивают сервер проекта, используя одну из игровых возможностей.

На записи стрима (прямой трансляции) геймер вместе со своими друзьями тестируют одну из ключевых возможностей Fallout-76 — сбрасывание ядерной бомбы. Три пользователя по очереди сбросили по одной боеголовке на одну и ту же игровую область. После трёх мощных взрывов всех игроков отключило от игры — эксперты полагают, что сервер просто не выдержал такой нагрузки.

Напомним, что эта ситуация стала не единственной программной ошибкой игры. С первого дня выпуска Fallout-76 (14 ноября) пользователи ежедневно находят многочисленные ошибки и технические поломки в проекте. Самыми распространёнными из них стали: отсутствие звука, исчезновение игровых диалогов и превращение игровых персонажей в гротескных чудовищ при надевании силовой брони. Разработчики сообщают, что работают над устранением ошибок.

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