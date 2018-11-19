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Орбиту МКС поднимут на 15 км в связи с солнечным излучением

Техника

Ионосфера Земли становится шире и более плотной, а это ведет к повышению силы трения поверхностей МКС и снижению скорости станции

Орбиту МКС поднимут на 15 км в связи с солнечным излучением
Иллюстрация: NASA
МКС

Москва, 19 ноября 2018, 12:32 — REGNUM  Для компенсации потери высоты орбиты Международный космической станции (МКС) от грядущей солнечной активности планируется среднюю высоту орбиты увеличить с нынешних 405 до 420 км. Об этом сообщает 19 ноября Роскосмос.

Отмечается, что очередной цикл солнечной активности начался в 2008 году, в результате воздействия солнечного излучения ионосфера Земли становится шире и более плотной, а это ведет к повышению силы трения поверхностей МКС и снижению скорости станции. Для компенсации указанного торможения и планируется «поднять» орбиту на 15 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября стало известно, что спустя двое суток после старта к МКС пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-10».

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