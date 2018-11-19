Еще два навигационных спутника BeiDou-3 были выведены Китаем на орбиту

Пекин, , 05:40 — REGNUM Китай запустил на орбиту два новых спутника системы спутниковой навигации BeiDou при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с космодром Сичан провинции Сычуань в 2:07 по местному времени 19 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Спутники вышли на среднюю околоземную орбиту спустя чуть более, чем три часа и влились в группировку из еще 17 спутников семейства BDS-3, которые уже функционируют. Таким образом спутники стали 42-м и 43-м соответственно, выведенными на орбиту в рамках системы BeiDou.

Отметим, что по словам главного конструктора навигационной системы BeiDou Яна Чанфэна, точность позиционирования спутников была увеличена с 5 до 2,5 метров в сравнении со спутниками предыдущего поколения BDS-2.

Система должна заработать в странах «Нового шелкового пути» до конца 2018 года, а с 2020 года выйти на глобальный уровень, став конкурентом российскому ГЛОНАСС, американскому GPS и европейскому «Галилео».

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