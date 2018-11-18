Fujitsu представила кондиционер-воротник

Тиба, Япония, , 14:45 — REGNUM Кондиционер для ношения на шее представила японская компания Fujitsu на выставке Ceatec Japan 2018 в городе Тиба. Об этом сообщает Nikkei Business Publications.

Устройство японской компании оборудовано датчиком, который считывает температуру шейной артерии. В случае появления риска теплового удара устройство включает систему охлаждения.

Прибор охлаждает артерию за счет трех элементов Пельтье, которые представляют собой термоэлектрические преобразователи, базирующиеся на эффекте возникновения разности температур при протекании электрического тока.

Такие элементы обладают низким КПД, в сравнении с другими системами охлаждения, но используются при изготовлении некоторых устройств, например автомобильных холодильников и цифровых фотокамер.

Fujitsu рассчитывает выпустить устройство на рынок в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре представители Fujitsu заявили, что компания готовится закрыть фабрику по производству компьютерной техники в Германии, перевезя производственные мощности в Японию.