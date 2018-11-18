В США признали, что китайская компания нарушила патенты Motorola Solutions

Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Комиссия по международной торговле США признала, что некоторые продукты китайской компании Hytera нарушают патенты американской Motorola Solutions. Об этом сообщает пресс-служба Motorola Solutions.

Комиссия по международной торговле США признала нарушение четырех патентов и запретила компании Hytera импортировать в США продукты, нарушающие патентное право.

Представитель Motorola Solutions Марк Хакер заявил, что решение комиссии стало важным шагом для компании.

«Motorola Solutions инвестировала значительные ресурсы в исследования и разработку новых и продуктов для наших клиентов по всему миру. А Hytera нагло копировала нашу интеллектуальную собственность.

Решение комиссии поможет остановить вопиющее и противоправное поведение Hytera, защитив портфель технологий Motorola Solutions», — отметил Марк Хакер.

У китайской компании есть 60 дней на то, чтобы обжаловать решение комиссии.

Напомним, компания Motorola Solutions была образована в 2011 году в результате разделения компании Motorola. Motorola Solutions специализируется на разработке и производстве раций, радиосистем и приложений общественной безопасности.

Вторая компания, образованная в результате раздела Motorola, Motorola Mobility специализируется в производстве смартфонов и планшетов.

В 2011 Motorola Mobility была поглощена компанией Google, а в 2014 продана китайской компании Lenova.