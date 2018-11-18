Воскресенье, 18 Ноября 2018 года
12:56:45 МСК

В SpaceX отказались от модификации второй ступени ракеты Falcon 9

Техника

Компания решила сосредоточиться на другом проекте ракеты-носителя Big Falcon Rocket

В SpaceX отказались от модификации второй ступени ракеты Falcon 9
SpaceX
Ступени ракеты

Лос-Анджелес, США, 18 ноября 2018, 11:48 — REGNUM  Компания SpaceX отказалась от планов по модификации второй ступени ракеты Falcon 9, сообщил глава компании Илон Маск в своем блоге в Twitter.

Маск объяснил, что компания решила сосредоточиться на другом проекте ракеты-носителя Big Falcon Rocket (BFR).

«Новый дизайн (ракеты проекта BFR) потрясающий, восхитительно парадоксальный», — добавил глава SpaceX.

Отметим, планы компании изменились достаточно быстро. 8 ноября Илон Маск подтверждал планы о модификации второй ступени Falcon 9, которая позволит использовать ее повторно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить