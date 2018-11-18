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Apple прекратила продажу беспроводных маршрутизаторов

Техника

Компания полностью отказалась от производства устройств для беспроводного доступа к сети

Apple прекратила продажу беспроводных маршрутизаторов
JC Awe
Маршрутизатор

Купертино, США, 18 ноября 2018, 11:37 — REGNUM  Американская компания Apple прекратила продажи WiFi маршрутизаторов AirPort Extreme и AirPort Time Capsule, окончательно уйдя из сферы устройств для беспроводного доступа к сети интернет. Об этом сообщает Digital Trends.

В апреле 2018 года Apple объявила о прекращении производства всей линейки маршрутизаторов. Теперь последние устройства убраны с полок официальных магазинов. Их место займут маршрутизаторы компании Linksys.

Apple прекратила обновление моделей маршрутизаторов еще в 2013 году, после чего был закрыт профильный отдел компании.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре Apple внесла смартфон iPhone 5 в список устаревших продуктов, которые не могут пройти техническое обслуживание в официальных сервисах компании.

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